Fellini, el visionari

Foto: Pinterest

Foto: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Federico Fellini va néixer el 20 de gener del 1920 i va morir el 31 d'octubre del 1993. Recordem el guionista i director de cinema italià llegint-ne 14 reflexions i revivint el dia en què Sophia Loren va entregar-li un Oscar honorífic.No hi ha res més honest que un somni.El visionari és l'únic realista de veritat.Cada idioma és una forma diferent de veure la vida.Qualsevol art és autobiogràfic: la perla és l'autobiografia de l'ostra.Només és quan estic fent la meva feina que em sento realment viu.Tothom sap que el temps és la mort que s'amaga en els rellotges.No vaig a demostrar res, vaig a mostrar-ho.Només existeixes pel que fas.L'artista és el mitjà entre les seves fantasies i la resta del món.Fins i tot si m'assec per fer una pel·lícula sobre un filet de llenguado, serà sobre mi.Quan faig coses sense cap explicació, espontàniament, sé segur que estic en el camí correcte.No hi ha final. No hi ha principi. Només hi ha la infinita passió per la vida.L'experiència és el que aconsegueixes mentre estàs buscant una altra cosa.Un bon inici i un bon final fan una bona pel·lícula, sempre que estiguin a prop l'un de l'altre.Federico Fellini: Siusplau, asseieu-vos. Estigueu còmodes. Si algú se sent una mica incòmode aquí, aquest sóc només jo.Sophia Loren: Aquest premi és per a Federico Fellini. Felicitats, en apreciació a un dels mestres de la narració de la pantalla. Et puc fer un petó?Federico Fellini: I tant. El vull!M'agradaria tenir la veu de Domingo per donar moltes, moltes gràcies. Què puc dir? Bé, realment no l'esperava, o potser sí però no abans d'uns altres vint-i-cinc anys. De totes maneres, ara és millor. Vinc d'un país i formo part d'una generació per la qual Amèrica i les pel·lícules eren gairebé el mateix. I ara, ser aquí amb vosaltres, els meus estimats americans, em fa sentir com a casa. Us vull agrair a tots que em feu sentir així.En aquestes circumstàncies és fàcil ser generós i donar les gràcies a tothom. M'agradaria, naturalment, primer de tot donar les gràcies a tota la gent que ha treballat amb mi. No els puc anomenar a tots. Deixeu-me dir només el nom d'una actriu que també és la meva dona. Gràcies, estimada Giulietta, i sisplau, para de plorar. Grazie.