L'autor de la cançó Amazing Grace va ser l'anglès John Newton, un mariner que estava implicat en el mercat d'esclaus. Quan es va trobar desesperat enmig d'una tempesta, tot i que no tenia fe, va resar amb tanta intensitat que el vaixell va arribar a port. Agraït, es va fer sacerdot i va escriure aquesta cançó el 1778. Escoltem l'adaptació que se'n va fer per La Marató de TV3 del 2016, en veu de Mónica Naranjo. I, de pas, l'escoltem en anglès interpretada per Elvis Presley.Avui vull agrair la vida al celi amb tu celebrar que soc viu.Ahir vaig patir tant, però això és passat,amb tu jo vull pregar ben fort.Avui renaixeré un altre cop,faré que la foscor sigui llum.Viuré sense cap por, gaudint del món.Ja tindré a prop el meu amor.Lluitem perquè estimem,no ho dubtis mai.L'amor dona sentit a aquest món.Vencerem, som més soferts, no ploris més,creiem en l'esperança avui.Agraint a Déu que avui soc viu.Amazing grace how sweet the soundThat saved a wretch like me.I once was lost but now I'm found.Was blind but now I see.When we've been there ten thousand yearsBright shining as the sunWe've no less days to sing God's praiseThen when, when we first begun.Through many dangers, toils and snares,I have already come.To 'tis grace that brought me safe thus far,and grace will lead me home.Amazing Grace, how sweet the sound,That saved a wretch like me.I once was lost but now am found,Was blind, but now, I see.Was blind, but now, I see.