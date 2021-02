em dius que el nostre amor

Joan Vergés va néixer el 21 de març del 1928 a Barcelona, on va morir el 24 de febrer del 2014. Recordem el poeta escoltant com Toti Soler, Maria del Mar Bonet i Quimi Portet interpreten un poema seu.Em dius que el nostre amorva ser com un infant,que dónes el teu corals dies que vindran.Perdut i sense nord,mirall de coses belles,em dius que el nostre amors'acaba a les estrelles.Em dius que el nostre amornomés era el primer,que un altre braç més fortt'abraçarà més bé.A punt de ser record,claror de flor collida,em dius que el nostre amorno sap trobar la vida.Em dius que plori,si vull plorar,em dius que morifins a demà.No pots comprendrecom el dolordura per sempresi es fa cançó.Em dius que el nostre amorera un ocell ferittremolant al teu cor,somniant al meu pit.Amiga de la mort,camí de vela blanca,la llum del nostre amorés una flor que es tanca.