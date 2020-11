La nit de John Lennon i Elton John

El 28 de novembre del 1974, Elton John va actuar al Madison Square Garden de Nova York. A mig concert va presentar al públic un convidat sorpresa, John Lennon, que el va acompanyar tocant tres cançons: Whatever Gets You Through The Night, Lucy in the Sky with Diamonds i I Saw Her Standing There.Havien fet una aposta: si la cançó Whatever Gets You Thru the Night interpretada per tots dos a l'àlbum Walls and Bridges de John Lennon assolia el número 1 al rànquing de vendes dels Estats Units, Lennon pujaria a l'escenari del Madison Square Garden. I ho va fer, malgrat els nervis que l'assetjaven: havia actuat ben poc en directe des del concert dels Beatles el 1966 a San Francisco. Aquesta seria l'última gran aparició de Lennon en concert.El moment en què Elton John presenta John Lennon:Wathever Gets You Through the Night:Lucy in the Sky with Diamonds:I Saw Her Standing There: