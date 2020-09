El senyor Morris Lessmore és abduït per un huracà mentre escriu un llibre. Tot és blanc i negre. Buidor. Segueix el rastre del color fins a una casa gran. Una animació dirigida per William Joyce Brandon Oldenburg , i produïda per Moonbot Studios , que fomenta el gust per la lectura i ens anima a alimentar-nos d'emocions, coneixement i vida. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge animat de l'any 2011.