Quan somrius

Foto: Claudio Beck

Ara que la nit s'ha fet més llarga,ara que les fulles ballen danses al racó.Ara que els carrers estan de festa,avui que la fred du tants records.Ara que sobren les paraules,ara que el vent bufa tan fort.Avui que no em fa falta veure'tni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat.És Nadal al meu corquan somrius content de veure'm,quan la nit es fa més freda.quan t'abraces al meu cos.I les llums de colorsm'il·luminen nit i dia.Les encens amb el somriurequan em parles amb el cor.És el buit que deixes quan t'aixeques,és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú.Són petits detalls tot el que em queda,com queda al jersei un cabell llarg.Vas dir que mai més tornariesperò el temps pacient ha anat passant.Qui havia de dir que avui estaries esperantque ens trobéssim junts al teu costat.És Nadal al teu corquan somric content de veure't,quan la nit es fa més néta.quan m'abraço al teu cos.I les llums de colorsm'il·luminen nit i dia.Les encén el teu somriurequan et parlo amb el cor.