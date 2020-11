De parar i desparar taula

Sensibilitat i creativitat. Poetes d'avui i d'ahir. La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA , de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. És una forma d'impulsar i homenatjar l'ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.Amor, saps?, tot avui, la meva portafrisant per fer-te pas s'obria sola.S'han omplert de viandes plats i taula.Tot resplendia en els cristalls de l'aigua.El julivert s'ha refet. (El rellotgetoca les cinc. Vindràs?) Tota la casa,avui no sembla la mateixa casa.Creix l'orenga i s'enfila per la porta.La fruita accepta el repte del rellotge.(Ja ho sé: les sis, i encara parlo sola!)A l'aigüera vessunya un somni d'aiguai plou desig a raig sobre la taula.Amor... (Les set: no vens. Sota la taulas'amaguen els neguits. Fora de casa,la tristesa!) Quin goig els dits de l'aiguaacaronant rajoles! Pany i portacom floriran quan tu arribis! Sola-ment vull que calli aquest rellotge.Toquen dos quarts de vuit. Soc el rellotgeque amb minuts i segons paro la taula.Toco les vuit i, del cap a la solade la sabata, sento que la casaja no sé si és meva. Per la portafuig, enyorat, el cor desfet de l'aigua.Toco les nou i les deu, i soc l'aiguagebrada a les agulles del rellotge.Amunt i avall ja no soc jo qui em porta.Per encobrir neguits ja no tinc taula.Trenco el mirall i em rediu que soc sola.Puja el desig i clivella la casa.Per les escletxes, veus?, fujo de casa,raiera d'aquest foc que invoca l'aigua.(Vindràs quan morirà l'hora més sola?)La fruita perd l'aposta amb el rellotgei la tardor fa el ple damunt la taula.Res no troba sortida per cap porta.La nit truca a la porta i ve ben sola:desparo taula i nego dins de l'aiguadesig, rellotge, orenga, plats, cor, casa.Poema: Maria-Mercè Marçal.Veu: Sílvia Bel.Il·lustracions: Marta Bellvehí.