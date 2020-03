Foto: Stefan Brendin

Salut Salon és el nom d'un quartet de música de cambra d'Hamburg. El seu repertori està format per peces clàssiques però també per d'altres que formen part de gèneres com el tango, el rock, el jazz o fins i tot fan l'ullet a bandes sonores. Però el que més les identifica és la combinació entre el seu virtuosisme, les ganes de passar-s'ho bé i de fer-ho passar bé i les acrobàcies impossibles dels arquets, de les tecles i dels seus cossos. Així interpreten l'estiu de Vivaldi.