Roger Padilla

Un camell d'Orient entra a la ciutat,carrega a la gepa un sac ple de regals.Pregunta al seu rei quin camí han de seguir,però l’home està ben adormit.El camell vol despertar-lo amb un crit,que es perd en la nit."Disculpi taxista, em podria orientar?Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà,un nen i una nena ens estan esperant,portem uns paquets de molt lluny,però el rei ha caigut en un somni profundi estic tan perdut!"Grimpa el camell, grimpa, grimpa pel fanal!Descansa al balcó del pis principal,es topa amb pa i aigua que li han preparat,però el rei dorm en el carrerói el camell no vol malgastar l'ocasióde tastar unes neules i un torró.I es mira al pessebre i es troba atractiu,allà entre la molsa, travessant un riu,però no queda temps i s'apropa al sofà,amb les dents treu, amb cura, del sac,una bicicleta de colors llampants,unes nines russes i un soldat.Un camell d'Orient surt de la ciutat!La gepa lleugera, buida de regals!El rei es desperta i pregunta on estan."Pot estar tranquil, Majestat",contesta la bèstia avançant per l'asfalt,"ja l’avisaré en arribar".I el sol va sortint i el rei segueix roncant!I el sol va sortint i el rei segueix roncant!