Sensibilitat i creativitat. Poetes d'avui i d'ahir. La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA , de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. Format per 14 poemes, és una forma d'impulsar i homenatjar l'ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.m'he estimat molt la vida,no com a plenitud, cosa total,sinó, posem per cas, com m'agrada la taula,ara un pessic d'aquesta salsa,oh, i aquest ravenet, aquell all tendre,què dieu d'aquest lluç,és sorprenent el fet d'una cirera.m'agrada així la vida,aquest got d'aigua,una jove que passa pel carreraquest verdaquest pètalallòuna parella que s'agafa les mans i es mira als ulls,i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula,com passerell,aquell melic,com la primera dent d'un infant.