Carles Fontserè, amb el puny enlaire

Carles Fontserè va néixer el 9 de març del 1916 i va morir el 4 de gener del 2007. Als 17 anys ja feia portades de llibres i pintava cartells de publicitat cinematogràfica. Als 20, en esclatar la Guerra Civil Espanyola, va formar part del comitè revolucionari del Sindicat de Dibuixants.Aquest artista polifacètic va ser conegut per ser un cartellista al servei de la revolució. Però també pels decorats i vestits originals per a obres de teatre, per la pintura de cavallet o per altres facetes seves com la de grafista o de dibuixant de còmics. El que ha estat més inèdit és el seu treball fotogràfic arreu del món, que recull més de 42.000 instantànies. El recordem fent un viatge a través de 7 d'aquestes imatges i de 7 cartells històrics, tots ells facilitats per Centenari Carles Fontserè Treballador assegut en una biga d’acer, sense cap sistema de seguretat ni arnès, posant unes grapes a molts metres d’alçada, en la construcció d’un gratacel a la Sisena Avinguda (Manhattan, Nova York). 1960-1962.Dones i noies rentant roba en un rierol, davant d'uns infants asseguda a terra, a Tialpan (Ciutat de Mèxic). 1966-1967.Noies pujant les escales, davant l'atenta mirada d'un mariner, en el Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, també anomenat Altare della Patria, situat a la Piazza Venecia de Roma. 1963.Homes jugant a cartes a la Via di Montserrato, Roma. 1970.Afluència de persones a la parada d'autobusos de l'Avenue de l'Opéra, davant l'arribada de l'autobús 27, París (França).Home llegint un diari al costat de l'editorial Pikering and Inglis LTB i d'una parada d'autobusos a la zona de Saint Paul's Cathedral, Londres. 1963.Treballadors del taller -conegut com a cal baster pobre- de Joan Frigola, al carrer de la Rambla núm. 1 de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona). 1959.