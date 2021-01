L'etern present de James Joyce

Foto: www.biografiasyvida.com

James Joyce va néixer a Dublín el 2 de febrer del 1882 i va morir a Zuric el 13 de gener del 1941. Recordem el poeta i novel·lista irlandès llegint-ne 14 reflexions.Em fan por aquelles grans paraules que ens fan tan infeliços.Tot és massa car quan no es necessita.Ja que no podem canviar de país, canviem de tema.Els genis no cometen errors. Els seus errors són sempre voluntaris i provoquen algun descobriment.Déu va crear l'aliment, el diable, els cuiners.Les accions dels homes són les millors intèrprets dels seus pensaments.Al teu cor hi ha alguna cosa més sàvia que la saviesa.Els errors són els portals del descobriment.Demà, o algun dia del futur, seré el que estableixi avui. Avui soc el que vaig establir ahir o algun dia anterior.La poesia, fins i tot quan sembla més fantàstica, sempre és una revolta contra l'artifici i, en cert sentit, contra la realitat.La irresponsabilitat és part del plaer de l'art. És la part que les escoles no saben reconèixer.La història és un malson del qual estem intentant despertar-nos.No hi ha passat ni futur, tot flueix en un etern present.Passi el que passi, el que és correcte és anar-se'n.