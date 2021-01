Anaïs Nin i les coses com som

Foto: www.grandespymes.com.ar

Anaïs Nin va néixer a França el 21 de febrer del 1903 i va morir a Los Angeles el 14 de gener del 1977. Recordem l'escriptora llegint-ne 14 reflexions.Les coses bones passen als que s'afanyen.La vida s'encongeix o s'expandeix en proporció al coratge de cadascú.Els somnis són necessaris per viure.Llança els teus somnis a l'espai com un estel i no sabràs què et duran de tornada: una nova vida, un nou amic, un nou amor, un nou país.No veiem les coses com són, sinó com som.El secret de l'alegria és el domini del dolor.Escrivim per assaborir la vida dues vegades, al moment i en retrospectiva.Qualsevol forma d'amor que trobis, viu-lo.Quan quedes atrapat en la destrucció, has d'obrir una porta a la creació.La possessió del coneixement no mata la capacitat per sorprendre's ni el misteri.Només el batec a l'uníson del sexe i del cor poden crear l'èxtasi.La memòria és una gran traïdora.Quan fas un món tolerant per a tu, també el fas per als altres.No pots salvar la gent, només la pots estimar.