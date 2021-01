Les obsessions de Patricia Highsmith

Patricia Highsmith va néixer el 19 de gener de 1921 a Texas i va morir el 4 de febrer del 1995 a Suïssa. Llegim 14 reflexions de l'escriptora de novel·la negra.

Foto: Facebook Patricia Highsmith. Ulf Andersen

Amb qui he estat dormint aquests dies? Amb Franz Kafka.Les obsessions són l'únic que té importància.Cada artista negocia la seva salut.Una situació, només una, em podria conduir a l'assassinat: la vida en família.La meva autoestima té una durada de 24 hores.Puc suportar fàcilment el fred, la solitud, la fam i el mal de queixal, però no puc suportar el soroll, la calor ni altres persones.Sovint la gent intenta trobar a través del sexe coses que podria trobar d'altres maneres.Tots els dimonis, desitjos, passions, cobdícies, enveges, amors, odis, desitjos estranys, enemics fantasmals i reals, l'exèrcit dels records amb què batallo, potser mai em portaran pau.No puc escriure si hi ha algú a casa, ni tan sols la dona de la neteja.Les meva imaginació funciona molt millor quan no he de parlar amb la gent.A la vida i a la naturalesa no els importa si s'ha fet justícia o no.No vull saber res dels directors de cinema. No vull estar a prop d'ells. No vull interferir en la seva feina. Ni que ells interfereixin en la meva.No puc pensar en res pitjor ni més perillós que parlar sobre la meva feina amb un altre escriptor. Em produiria una desagradable sensació de nuesa.L'honestedat sovint és per a mi la pitjor política imaginable.