Bimba Bosé, com una lloba

Foto: Facebook Bimba Bosé

Eleonora Salvatore (Roma, 1 d'octubre del 1975), coneguda amb el nom de Bimba Bosé, va morir als 41 anys el 23 de gener de 2017, per un càncer de mama. Recordem la model i dissenyadora veient-la cantar i ballar al costat del seu tiet, Miguel Bosé.Parece que el miedo ha conquistadotus ojos negros profundos y templados.¿Qué va a ser de ti?¿Qué va a ser de ti?Panteras son, vigilan mi destierro,me he condenado y en ellos yo me encierro.¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?Miénteme y di que no estoy loco.Miénteme y di que solo un poco.¿Quién teme, quién teme, di, si yo me pierdo?¿Quién teme, quién teme di?Mi corazón salvaje y estepariolamió poemas caidos de tus labios.¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti?¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti?Tu pecho es tan cruel como benditotu cuerpo en fin babel y laberinto.¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti?¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti?Miénteme y di que no estoy loco.Miénteme y di que solo un poco.¿Quién teme, quién teme, di, si yo me pierdo?¿Quién teme, quién teme di?Mil años pasarány el duende de tu nombrede luna en luna iráaullando fuerte.Miénteme y di que no estoy loco.Miénteme y di que solo un poco.Y como un lobo voy detrás de ti,paso a paso tu huella he de seguir.Y como un lobo voy detrás de ti,paso a paso tu huella he de seguir.Y como un lobo voy detrás de ti,paso a paso, paso a paso.Paso a paso, paso a paso.Paso a paso, paso a paso.Paso a paso, paso a paso.Paso a paso, paso a paso.