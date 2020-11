Marta Bellvehí

Boig per tu és una cançó de Sau del 1990 que –com explica Pep Blay en el llibre Les cançons de la nostra vida– va superar totes les expectatives. Anava guanyant adeptes concert rere concert. La clau de l'èxit: era una cançó d'amor directa i fàcil de cantar, en un estil musical actual i una melodia que enganxava.Al voltant de la cançó van créixer les especulacions sobre quina història d'amor hi havia al darrere, fins que Carles Sabater va aclarir que estava dedicada a la lluna. Inabastable. Llunyana i aquí alhora. Costa de creure que no hi hagués també una persona al darrere. Però potser sí que estava dedicada només a la lluna, símbol de feminitat, encarnació de la noia inassolible que no es pot arribar a tenir mai.A la terra humida escricnena estic boig per tu,em passo els diesesperant la nit.Com et puc estimarsi de mi estàs tan lluny,servil i acabatboig per tu.Sé molt bé que des d'aquest barjo no puc arribar on ets tu,però dins la meva copa veigreflexada la teva llum, me la beuré.Servil i acabat, boig per tu.Quan no hi siguis al matí,les llàgrimes es perdranentre la plujaque caurà avui.Em quedaré atrapatebri d'aquesta llumservil i acabatboig per tu.Sé molt bé que des d'aquest barjo no puc arribar on ets tu,però dins la meva copa veigreflexada la teva llum, me la beuré.Servil i acabat, boig per tu.Luz Casal canta «Boig per tu»:Shakira canta «Boig per tu»: