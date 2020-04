Prop dels dinou

Foto: Destinee Weathers



(Del llibre «Les dones i els dies», publicat per Edicions 62)

Quan falten dotze dies perquè tinguis,Júlia, dinou anys,vull apuntar-te tres o quatre dites(dinou, no les sé pas)que siguin veritat. Dones i homescomponen tot el món.Massa simple, respons. Però recordala cova de Plató.Qui espia la paret, la febre d’ombres,no sent al seu costatl’esma innocent amb què se li proposaalguna cega mà.Dones i homes. Mans nuades. Foscad’una tarda que mor.Dins de la cova s’hi pot viure, Júlia.Millor, sense records.Però quan creixes tu et creix la memòria.Mira que et pugi dret.Que cap por no la torci. Que no et sagnide cap empelt cruel.No t’escoltis qui et parli d’egoisme:t’has de gosar estimar.I el dia que tremolis (he de dir-teque un dia així vindrà),i et siguin lluny els dinou anys, no oblidisque, teu, és alt tot do.Així sabràs donar sense penyora,tal com donen els bons.I sabràs rebre, tal com et mereixes,un do sense retorn.Cecs, a la cova, sabem lligar, Júlia,ben fort el nus del món.