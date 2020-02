Tinc un net asperger

Avui fa 11 anys

Pero no li sembla be anar a l,escola per que d,aniversaris Nomes n,hi ha un a l,any mentres que l,escola dura molts mesos

Ell diu: a lameva clase hi han 23 nens

Si tots fessin festa el dia del seu aniversari encara quedarien molt messos d,escola i no pasaria res.!