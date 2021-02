Antonio Tejero en ple cop d'estat del 1981.

Corria un mes de febrerdels principis dels vuitanta,el govern de l'UCDi tot l'Estat feia aigües,i es van fer els espanyols—i els que no ho som— una pregunta:Com collons hi pot havertransició sense ruptura?Així doncs que aprofitantun debat d'investiduravan trobar del tot adientrecordar la dictadura,donar un sentit al reii a aquella Espanya nova.El sistema amb l'aigua el collvolia guardar la roba.Calia muntarun dia dels innocentsels poders fàcticsno podien perdre temps.Els pallassos de la televan interrompre esgarrifats,per emetre en directeel segrest dels diputats.Però allò era un número de circ,i no una interrupció:Gabi, Juan Carlos, Miliki,el Tejero i el Fofó.Després va sortir la toiaamb el guió molt ben après,no és d'estranyar perquè el teniaescrit des de fotia un mes,i tot i que és mal actori se li va veure el plumero,la gent que ho mirava deia:"—Olé els teus collons, torero."Vint-i-tres de febrer,dia dels innocents,"ha guanyat la democràcia!"cridaven tots contents.Però cercant la realitati fugint de pallassades:la monarquia, l'Estat,Espanya i sa democràciasón filles del dictadorque va prendre per les armesel poder a uns pobles fortsque no creien innocentades.Vint-i-tres de febrer,dia dels innocents,"ha guanyat la democràcia!"cridaven tots contents...Innocents!