Foto: Shandi-lee Cox

Pel març estrenem la primavera,la primavera que la sang altera.Serà el moment de veure com arreus'imposa el verd a qualsevol conreu,com l'aire, que és més clar i més lluminós,porta el perfum de les primeres flors,com tornen els ocells que van fugirper passar el seu hivern molt lluny d'aquí,com tota cosa a poc a poc reviui ja anuncia l'esclat de l'estiui com, sense saber ben bé el perquè,amb qualsevol fotesa fem el ple.És el prodigi del temps renovatque se'ns emporta amb el seu dolç embat.Pel març la primavera estrenaremi amb calma i bon humor la gaudirem.Del llibre Per molts anys!, que Miquel Martí i Pol va dedicar als seus néts Marta, Oleguer i Marçal.