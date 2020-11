L'ACTE DARRER.

Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. Om jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais.

PASCAL

—

—

—

—

Sensibilitat i creativitat. Poetes d'avui i d'ahir. La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA , de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. És una forma d'impulsar i homenatjar l'ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.Quan de vegades entro,a poc a poc, a la petita casade mi mateix,amb pas humit, a fil de matinada,deixant a fora els arbres expectants,un tremolor d'herba tocadaper l'esbatec del primer vent del dia,vagits de llum,m'adono proude quin desordre hi ha, quina remor,quin moviment d'entrades i sortidesinútils, que el celler està buitcar hom beu molt, de restes de viandaja freda als platscar hom menja a deshora,de pressa i malamentque el vell fogó vessa de cendresanteriors de focs que s'extingirenfa molt de temps, però que no permetenal nou de cremar bé.I mentre sec al balancí, d'esquena al dia,penso que és hora, tal vegada,de canviar els costums i que he d'emprendrereformes radicals.No sé quines, però,car les parets estan molt primparades,el sostre foradat, i les esquerdessón tantes que el difícil és veurequè falla més.No em val llavors de dir-me, recordantglòries antigues, fetesd'amor, les flors en un jardí, recaptede vida i mort ensems,que jo soc flamad'un ardor que no cessa,que en mi reneix Orfeu i que he dreçatl'arbre del cant fins a l'orella castad'Eurídice dient: tremolo de mirar-te,com diré mai el teu encís?;car temo, quan esticaixí de sol i fred i desganat,que per molt que em proclamidel costat de la vida,quan sobre el mar llisca la barcadominical i cau verticalment,ferint-me, el llamp d'Apol·lo,i una calitja d'or tremoladavant els ulls,que en ser que em trobi dins el llitde les darreres núpcies,m'espantaré del fred que ha d'arribar-mequan les cuixes de gel em tocaran,i que em faré enrere de tot,covardament, com l'atrapaten una gran mentida,i que tot jo tremolaréi no sabré cap on girar-meni què invocar.No crec en els beuratgesni tampoc en els altresconsols.Altra vegada socal lloc mateix on sempre arriboquan baixo lentament al soterranide la petita casade mi mateix.