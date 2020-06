Pau Donés, cantant i líder de Jarabe de Palo, va néixer l'11 d’octubre de 1966 i ha mort el 9 de juny a 53 anys víctima del càncer que patia des de l'any 2015.Que el blanco sea blancoy que el negro sea negro,que uno y uno sean dosporque exactos son los números.Depende.Que aquí estamos de prestaoque el cielo está nublaoque uno nace y luego muerey este cuento se ha acabao.Depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Que bonito es el amormás que nunca en primavera,que mañana sale el solporque estamos en agosto.Depende.Que con el paso del tiempoel vino se hace bueno,que to lo que sube, bajade abajo arriba y de arriba abajo.Depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Que no has conocido a nadieque te bese como yo,que no hay otro hombre en tu vidaque de ti se beneficie.Depende.Y si quiere decir sícada vez que abres la boca,que te hace muy felizque sea el día de tu boda.Depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.Depende, ¿de qué depende?de según como se mire, todo depende.De según como se mire, todo depende.De según como se mire, todo depende.De según como se mire, todo depende.