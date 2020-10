Dolça besada té gust de que s'acaba,punt i principi de viure sense tu.Jo no sabia que també me donariesmanuals de geografiacent dillunsos a un dibuix.Jo què sabia d'alens que se trobaven,de cabells que s'embullaven,de mans i de perfums.Jo no sabia que en sa nit me tastaries,eren gustos que nedavenentre boques i racons.Jo no sabia que després me matariasa teva miradaque plora i diu que no.I arriba un dia que sa vida és un teatreque se diu felicitat,primavera i trinaranjusamb qui més has estimat,te regal sa meva vidai sense tu ja no me val.I s'horabaixa la deixam passar i me mirestan a prop que me fa mal,que surt es sol i encara plou,que t'estim massa i massa poc,que no sé com ho hem d'arreglar,que som amics, que som amants.