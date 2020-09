Qui més estima



The More Loving One

Foto: Alberto Polo

Wystan Hugh Auden va néixer el 21 de febrer del 1907 a York i va morir el 29 de setembre del 1973 a Viena. Recordem el poeta i dramaturg britànic –acabaria tenint la nacionalitat nord-americana–, que va guanyar un premi Pulitzer el 1948, llegint-ne un poema en la versió original, que va escriure el 1957, i escoltant-lo convertit en cançó per Mishima al seu disc Ara i res.Miro les estrelles embadalit,però també entenc que jo, si fos per elles,em podria estar podrint a l’infern.En canvi, aquí, a la Terra,la indiferència no és el principalque hem de témer dels homes, de les dones i dels animals.Com ens sentiríem si cremessin els astresamb una passió no corresposta per nosaltres.Si no pot haver-hi igual estima,si no podem sentir el mateix amor,deixeu que sigui jo qui més estima.Deixeu que sigui joqui més estima dels dos.Tan admirador com crec que soc,d'estrelles a qui sé que interesso ben poctampoc, ara que les veig, podria dirque n’hagi enyorat alguna des d’aquest matí.Com ens sentiríem si cremessin els astresamb una passió no corresposta per nosaltres.Si no pot haver-hi igual estima,si no podem sentir el mateix amor,deixeu que sigui jo qui més estima.Deixeu que sigui joqui més estima dels dos.Si totes haguessin de desaparèixer o de morir,hauria d’aprendre a mirar cap a un cel buiti veure en l’absoluta foscor quelcom glorióstot i que això em costariauna mica més d’un dia o dos.Una mica més d’un dia o dos.Una mica més d’un dia o dos.Una mica més.Una mica més,una mica més d’un dia o dos.Looking up at the stars, I know quite wellThat, for all they care, I can go to hell,But on earth indifference is the leastWe have to dread from man or beast.How should we like it were stars to burnWith a passion for us we could not return?If equal affection cannot be,Let the more loving one be me.Admirer as I think I amOf stars that do not give a damn,I cannot, now I see them, sayI missed one terribly all day.Were all stars to disappear or die,I should learn to look at an empty skyAnd feel its total dark sublime,Though this might take me a little time.