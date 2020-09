Foto: Evil Erin

Trenca'm a bocinsi endevina quina peça em rovella els ossos.Posa'm al revésa veure si així vaig bé.Seu al meu costat,torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços,digue'm el perquèd'aquest dia tan esquerp.La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un miralli el que veig no menteix i m'espanta.Si almenys aquesta pluja em servís per netejartots els núvols llargs i negresque ara es van filtrant per les parets.Potserpasso massa temps a casa,pot serperò el carrer és tan fosc,deu serque aquest cony de temps se'm fica al cos.Ara parla fortper tapar les veus que dintre meu em maltracten,o potser millorcalla i sent la meva por.La finestra, en caure el vespre, s'ha convertit en miralli el que veig és tan lleig que m’espanta.Si només aquesta pluja em servís per netejartots els núvols llargs i negresque ara es van filtrant per les parets.Potserpasso massa temps a casa,pot serperò el carrer és tan fosc,deu serque aquest cony de temps se'm fica al cos.La finestra, en caure el vespre, s'ha convertit en miralli el que veig és tan lleig que m’espanta.Si almenys aquesta pluja em servís per netejartots els núvols llargs i negresque ara es van filtrant per les parets.Potserpasso massa temps a casa,pot serperò el carrer és tan fosc,deu serque aquest cony de temps se'm fica al cos.Aquest cony de temps se'm fica al cos.Aquest cony,aquest cony de temps se'm fica al cos.