Claudio Monteverdi va néixer a Cremona (Llombardia) el 15 de maig de 1567 i hi va morir el 29 de novembre de 1643. Recordem el compositor, cantor, gambista i mestre de capella italià escoltant el duet Pur ti miro, pur ti godo de L'Incoronazione di Poppea. Aquesta òpera és una de les últimes que va escriure. És considerada el punt culminant de la seva obra i un gran referent per a la música posterior. L'interpreten el contratenor Philippe Jaroussky i la soprano Danielle de Niese.Pur ti miro, pur ti godopur ti miro, pur ti godopur ti stringo, pur t’annodo, pur ti stringopur ti stringo, pur t’annodo, pur ti stringopiù non peno, più non moro,più non moro, più non penoo mia vita, o mia vitao mio tesoro,o mia vita, o mia vita,o mio tesoro.Io son tua, tuo son io.Speme mia, dillo dí,dillo dí, tu sei pur.Speme mia, l’idol mio,dillo dí, tu sei pur.L’idol mio, dillo dí,tu sei pur, l’idol mio.Si mio ben, si mio cor, mia vita, sì.Si mio ben, si mio cor, mia vita,sì, sìsì, sì, sì, sì, sì.Si mio ben, si mio cor, mia vita, sì.Io son tua, tuo son io.Speme mia, dillo dí,dillo dí, tu sei pur.Speme mia, l’idol mio,dillo dí, tu sei pur.L’idol mio, dillo dí,tu sei pur, l’idol mio.Si mio ben, si mio cor, mia vita, sì.Si mio ben, si mio cor, mia vita,sì, sìsì, sì, sì, sì, sì.Si mio ben, si mio cor, mia vita, sì.Pur ti miro, pur ti godopur ti miro, pur ti godopur ti stringo, pur t’annodo, pur ti stringopur ti stringo, pur t’annodo, pur ti stringopiù non peno, più non moro,più non moro, più non penoo mia vita, o mia vitao mio tesoro,o mia vita, o mia vita,o mio tesoro.