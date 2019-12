¡Caramba!

Foto: HAMZA BUTT

Si no quieres aguantary te quieres liberaruna frase te diré:solo se vive una vez.Si no quieres discutiry te quieres divertirescúchame bien:solo se vive una vez,solo se vive una vez.Apaga el televisory enciende tu transistory siente unas cosquillitas por los pies.Prepárate pa’ bailary cuenta luego hasta tres.One, two, three, ¡caramba!Dale marcha al corazón, ¡qué caramba!Dale al cuerpo bacilón, ¡qué caramba!Solo se vive una vez.Quítate la represión, ¡qué caramba!Suelta el pelo a la pasión, ¡qué caramba!Solo se vive una vez.Solo se vive una vez.Apaga el televisory enciende tu transistory siente unas cosquillitas por los pies.Prepárate pa’ bailary cuenta luego hasta tres.One, two, three, ¡caramba!Si te importa el qué dirány te quieren enrollarrecuérdalo bien:solo se vive una vez.Si te quieren amargarcon problemas y demásno te dejes convencer:solo se vive una vez,solo se vive una vez,solo se vive una vez,solo se vive una vez.