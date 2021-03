La felicitat incerta

Foto: Youtube

"No són pensaments per creure. Són pensaments per pensar". Ho deia el científic i divulgador de la ciència Jorge Wagensberg (Barcelona, 2 de desembre del 1948-3 de març del 2018) en el pròleg del seu llibre Si la natura és la resposta, ¿quina era la pregunta? Els 500 aforismes que hi apareixen són el resultat de 30 anys de dedicar-se a qüestionar la realitat. Tots ells tenen un punt en comú: estan relacionats amb la incertesa.El món es divideix en dues classes de persones: les que hi estan a favor i les que hi estan en contra.Les persones que no llegeixen cap llibre tenen més remei que les que només en llegeixen un.Hi ha moltes més maneres de no ser que no pas de ser.Un pla és necessari encara que només sigui per desviar-se'n.La felicitat requereix que el futur sigui incert.Una intuïció és un fregament entre la incertesa i una vivència.Coherència és la voluntat de minimitzar les contradiccions, no pas el dogma de viure sense aquestes.El millor professor per a un nen de cinc anys potser seria un altre nen de cinc anys.La maldat és una forma d'idiotesa. La bondat és una forma d'intel·ligència.No conec cap fanàtic que es rigui d'ell mateix.L'humor és un bon principi de crítica.Que fàcil és veure un arbre caigut i que difícil veure'l caure!Una zebra no necessita córrer més que una lleona, sinó més que les altres zebres.El temps sempre acaba passant..., només és qüestió de temps.© Jorge Wagensberg© Tusquets, 2003© de la traducció: Màrius Serra