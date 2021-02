Foto: Ricardo Villar

Josep Carner va néixer a Barcelona el 9 de febrer de 1884 i va morir a Brussel·les el 4 de juny de 1970. L'escriptor ha estat considerat com un dels màxims representants de la poesia del noucentisme. El recordem escoltant el poema La poma escollida recitat per Sílvia Bel.Alidé s'ha fet vella i Lamon és vellet,i, més menuts i blancs, s'estan sempre a la vora.Ara que són al llit, els besa el solellet.Plora Alidé; Lamon vol consolar-la i plora.–Oh petita Alidé, com és que plores tant?–Oh Lamon, perquè em sé tan vella i tan corbadai sempre sec, i envejo les nores treballant,i quan els nets em venen em troben tan gelada.I no et sabria péixer com en el temps floritni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen,i tu vols que t'abrigui i els braços em tremoleni em parles d'unes coses on m'ha caigut oblit.Lamon fa un gran sospir i li diu:–Oh ma vida, mos peus són balbsi sento que se me'n va la llum,i et tinc a vora meu com la poma escollidaque es torna groga i vella i encara fa perfum.Al nostre volt ningú no és dolç amb la vellesa:el fred ens fa temença, la negra nit horror,criden els fills, les nores ens parlen amb aspresa.Què hi fa d'anar caient, si ens ne duem l'amor?