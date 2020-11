La hora fue, sin duda,lo que me hizo subir.Al ver aún encendidala luz en la ventana de David.No pienses que te espío,no llego a ser tan ruin.Espero que no creasque quiero sorprenderte en un desliz.Y bien, qué tontería,no soy nada sutil,si yo sólo pasaba pasaba,pasaba por aquí.Pasaba por aquí,ningún teléfono cercay no lo pude resistir.Pasaba por aquí.Qué esperas que te cuentehay poco que decir.Tal vez me vaya un tiempo,no aguanto este coñazo de Madrid.Te veo muy distinta,¿es nuevo ese carmín?Estás mucho más guapaserá que te embellece ser feliz.Qué cosas se me ocurrentodo esto es tan pueril.Si yo sólo pasaba,pasaba por aquí.Pasaba por aquí,ningún teléfono cercay no lo pude resistir.pasaba por aquí.Pasaba por aquí,ningún teléfono cercay no lo pude resistir.Pasaba por aquí.