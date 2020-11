Torna al teu clos

5 de juny 2017





DIGUEM-NOS COSES BONIQUES





No puc més que confessar la meva incapacitat per oblidar-me de la teva mort. La pèrdua és tanta com la d’un molt bon amic, d’aquells amb qui comparteixes complicitats, alegries, misèries, pors i eufòries. La pèrdua és tanta per tot allò intuït tenir en comú, per viure i veure la vida amb uns ulls intuitivament similars.



No puc més que confessar que no he comprat, ni llegit rés de tot allò teu publicat i que tampoc he anat a cap de les teves fresques xerrades. Simplement he ensopegat casualment amb molts dels teus articles per les xarxes socials.



No puc més que confessar que des del primer article llegit, no n’he pogut deixar de llegir-ne cap altre. Els teus escrits els he trobat àgils, interessants, sincers, valents i deixant sempre els convencionalismes. Els teus escrits transmeten alegria, esperança, realisme, humor. Gaudeixo del teu do de paraula, de la teva fresca energia, de la teva força, del teu humor i sobretot de la teva gran tendresa. Els teus escrits m’han fet riure i també m’han fet plorar , m’han emocionat.



Així que no puc més que confessar egoïstament que he plorat i ploro per l’enyorança de la teva SAVIESA. I amb agraïment per a aquesta profunda i intensa vida. Un adéu Carles i una fortíssima abraçada a l’Eva, fills i família per compartir la vida d’un home bo.



Una amiga intuïda. Ara amb molta pena.