El noi dels cabells llargs

Mireu que estic sol,acabo de deixar els amics,els nois i les noies m'han dit adeuo fins demà.Miro cap al celi les estrelles no m'estimeni a dins de les cases la gent es posa a la taula.Després xerraran d'aquestes coses tan banalscom són la tele, el treball o bé el cinemao bé el futbol.Ells es fumaran el seu cigarroi quan no els sentin les donesexplicaran un xiste verd.Però mai no recordaranel noi que és mort a la guerra,a l'absurda guerrao a qualsevol guerra,que els homes s'inventenperque hi morin els nois.Jo no vull anar a casa aquesta nit,no vull que em vegin els veïnsara que estic plorant.Val més que creguinque com sempre estic cantanti es riguin dels meus cabells llargsi diguin que soc un ximplet.I quan parlin algun dia de midiran que soc l'extravagantque no té res a dins del cap.Val més de no treure'ls-hi l'encanti que la gent del meu carreres creguin que soc un iè-iè.Per què no veuen que estic trist?Per què no es donen comptede que el món no és tan bonic?N'hi han que passen gana,n'hi han molts a la guerra,i ells sols parlen del seu futbol.