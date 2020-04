Els somnis impossibles de Vicenç Ferrer

Foto: Fundación Vicente Ferrer

Vicenç Ferrer va néixer a Barcelona el 9 d'abril de 1920 i va morir a l'Índia el 19 de juny de 2009. Recordem el missioner, creador de la fundació que porta el seu nom, amb 14 reflexions que reivindiquen la pau, la solidaritat i la necessitat de construir un món més just.L'important és fer el bé.Treballo per aconseguir somnis impossibles.Cap acció bona es perdrà en aquest món. Quedarà en algun lloc per sempre.Creus que vens a salvar el món però vens a salvar-te tu mateix.L'acció uneix els homes. Les ideologies solen separar-los.La pobresa és la violació més gran dels drets humans.En aquesta vida no hi ha cap persona, cosa o esdeveniment que sigui inútil.La pobresa no només s'ha d'entendre, també s'ha de solucionar.Déu és el cor del món.El cor està partit en dos. Amb una meitat, l'home s'estima ell mateix i amb l'altra, estima els altres.Quan t'estimes més a tu que als altres és quan comença la debilitat, la temptació antihumana.Si no existissin la compassió i la solidaritat en aquest món, la humanitat no tindria dret a existir.S'ha d'entrenar la ment i l'esperit per saber viure en pau al mig de les tempestes del món.Tot el que et passa a tu em passa a mi. No pots mirar el patiment dels altres sense sentir-lo dins teu.