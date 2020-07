Foto: Facebook Manel

Dormies mig agafada al meu braç,ha sonat un clàxon de cotxe encallat,has obert un ull mandrós i callati has tornat a algun somni privat.Pujava el cafè i ens he recordatballant a una platja un dos tres xa-xa-xa,la cara que feies al anar girantcrec que era de felicitat,jo diria que era de felicitat.De moment no et riuré més les gràcies,per una vegada he entès el que cal.Passi-ho bé, que m’esborro del mapaper perpetrar a l’ombra un gran pla quinquennal.Sento que et despertes i et vinc a buscar,nena tens cafè, vols que torri pa?Al diari res massa estimulant,mica en mica ja et vas despertant.I fumes mirant els cotxes passar,t’entregues a l’aire dens del veïnat,penso en proposar que baixem al far,jo que mai he estat home de mar,jo que mai he estat home de mar.El primer any compraré una corbataben llarga estampada amb colors crus,i, el segon, els millors professors europeusm’ensenyaran a fer el nus.Pel tercer guardo l’antologiade grans octosíl·labs que travessen mursi, pel quart, l’edició limitada folrada amb vellut.I el cinquè ens creuarem per l’Eixamplei demanarem taula en un bar de menús.Trauré pit, ensenyant la corbata i llavors, bonica,dependrà de tu.I llavors tot dependrà de tu.