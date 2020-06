Foto: Bernat Casero

Un vespre quan l'estiu obria els ullsper aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans,on vam aprendre a córrer,damunt d'un pam de sorras'alçava una foguera per Sant Joan.Llavors un tros de fusta era un tresori amb una taula vella ja érem rics.Pels carrers i les placesanàvem de casa en casaper fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan.Érem quatre trinxeraires,no en sabíem gaire de les llàgrimesque fan que volti el món.Anàvem entrant a la vida.Mai una mentida no ens caliai res no ens robava el son.Els anys m'han allunyat del meu carreri s'han perdut aquells companys de jocs.El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa,sembla que tot ho hagués crematel foc de Sant Joan.I ara, aquesta vesprada,una altra vegadaveig els nanos collint llenya pel carrer.Corren, com jo abans corria,els crido i em mirencom si fos un cuc estrany i passatger.Doneu-me un tros de fusta per cremaro la prendré d'on pugui com ahir,com si no n'hi hagués d'altra.Jo he sigut com vosaltres.No vull sentir-me vell aquesta nit.Que un tros de fusta torni a ser un tresor.Que amb una taula vella sigui ric.Pels carrers i les placesaniré de casa en casaper fer-ho cremar tot aquesta nit de Sant Joan.