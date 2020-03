El vol de l'home ocell

Foto: Facebook: Sangtraït

Aquesta és la històriad'un que volia ser ocell,volia saltar muntanyesi amb els arbres barallar.La gent se'l mirava, nena,no t'ho pots imaginar,els cabells li tapaven la cara,tenia lleuger el caminar.Es tornarà ocell per un diai d'entre les cendres podrà volar.Això no és cap joc,deixeu-me volar.Jo soc lliure de fer el que vulgui,no em traieu la llibertat.El cel és un somni,on ell hi vol arribar,els núvols, les seves muntanyes;el sol, l'horitzó llunyà.Es tornarà ocell per un diai d'entre les cendres podrà volar.Aquesta és la històriad'un que volia ser ocell,volia saltar muntanyesi amb els arbres barallar.El cel és un somni,no se'l pot fer esperar,els núvols, les seves muntanyes;el sol, l'horitzó llunyà.Es tornarà ocell per un diai d'entre les cendres podrà volar.