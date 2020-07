"Estic molt contenta perquè a casa m'han protegit molt i m'han deixat fer la meva vida sense imposicions. Estic molt contenta de poder fer tot el que tinc ganes de fer, que no és gaire, però no és poc."Ho deia Joana Raspall quan estava a punt de fer els cent anys. L'escriptora i bibliotecària de Sant Feliu de Llobregat va néixer l'1 de juliol del 1913 a Barcelona i va morir el 4 de desembre del 2013 a Sant Feliu de Llobregat. Recordem una de les autores més estimades pels nens amb un poema optimista i valent i l'escoltem interpretat per CyBee.Respira fort, que l’aire és teui l’aire i tot et poden prendre.Un cop ja l’hagis respiratés carn com tu,és alè teu que no es pot vendre.Respira fort, que l’aire és teu.Trepitja fort, que el lloc és teu!On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.La terra té per a tothomcamins oberts.Fuig de qui vulgui entrebancar-te.Trepitja ferm, que el lloc és teu!Parla ben clar, que el mot és teui el pensament ningú no el mana.Si creus la teva veritatllança-la al venti que s’arbori com la flama.Parla ben clar, que el mot és teu!

Foto: Travis Leech