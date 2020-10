Mercedes Sosa va néixer el 9 de juliol del 1935 a San Miguel de Tucumán (Argentina) i va morir a Argentina el 4 d'octubre del 2009. La recordem escoltant com cantava aquest himne al costat de León Gieco.Solo le pido a Diosque el dolor no me sea indiferente,que la reseca muerte no me encuentrevacía y sola sin haber hecho lo suficiente.Solo le pido a Diosque lo injusto no me sea indiferente,que no me abofeteen la otra mejilla,después de que una garra me arañó esta suerte.Solo le pido a Diosque la guerra no me sea indiferente,es un monstruo grande y pisa fuertetoda la pobre inocencia de la gente.Solo le pido a Dios,que el engaño no me sea indiferente,si un traidor puede más que unos cuantosque esos cuantos no lo olviden facilmente.Solo le pido a Diosque el futuro no me sea indiferente,desahuciado está el que tiene que marchara vivir una cultura diferente.Solo le pido a Diosque la guerra no me sea indiferente,es un monstruo grande y pisa fuertetoda la pobre inocencia de la gente.Solo le pido a Dios,que el engaño no me sea indiferente,si un traidor puede más que unos cuantosque esos cuantos no lo olviden facilmente.Solo le pido a Dios,que el engaño no me sea indiferente,si un traidor puede más que unos cuantosque esos cuantos no lo olviden facilmente.Solo le pido a Diosque la guerra no me sea indiferente,es un monstruo grande y pisa fuertetoda la pobre inocencia de la gente.Bruce Springsteen interpreta la mateixa cançó a Argentina el setembre del 2013: