Si no hi ha res etern,ni els calés ni la feina,ni els amics ni els amants,els somnis somiats,els moments viscutssón com fulles al vent,se les emporta enllài capriciós les fa tornar.Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar,tornaràs a sentir, tornaràs a somriure,tornaràs a somiar, i la lletra de l'himnesobreviurà a la cançó.Els petons robats,els tresors perduts,els oblidats són com fullesque el vent s'emporta enllài capriciós les fa tornar.Tornaràs a mentir,tornaràs a pregar,tornaràs a creure,tornaràs a fer-ho veure,tornaràs a volar.Si no hi ha res etern,la ressaca de diani la botella de nit,els somriures forçats,els sanglots fingitssón com paraules al vent,malentesos passatsque arreglaràs qui sap quan.Tornaràs a sentir,tornaràs a plorar,tornaràs a beure,tornaràs a viure,tornaràs a tremolar.