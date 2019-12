Foto: Leonard Cohen

Versió original



Famous Blue Raincoat

Són les quatre de la matinada, finals de desembrenomés t’escric per saber si et va béNova York és freda, però m’agrada on visctot el vespre se sent música a Clinton StreetHe sentit que t’estàs fent una casetaenmig del desertAra vius sense solta,espero que almenys en conservis quelcomSí, la Jane em va dur un ble del teu cabellva dir-me que l'hi havies donatla nit que vas decidir fer netVas arribar mai a fer net?Ah, l’últim cop que ens vam veuresemblaves molt més gran,la teva famosa gavardina blava estripada a l’espatllaHavies estat a l’estació esperant tots els trensi te’n vas tornar a casa sense la Lili MarleneI vas convidar la meva dona a un bocí de la teva vidai quan va tornar ja no era la dona de ningúI ara et veig allà, amb la rosa entre les dentsun altre rodamón esprimatxat i lladregotVeig que la Jane s’ha despertat,records de part seva.I què vols que et digui, germà meu, botxí meu?Hi ha res més que pugui dir?Suposo que t’enyoro, suposo que et perdono,m’alegro que els nostres camins es creuessinSi mai vens per aquí, per la Jane o per mi,el teu enemic dorm, i la seva dona és lliureSí, i gràcies per llevar-li la foscor de l’esguard,em pensava que era eterna, i mai no ho vaig provarI la Jane em va dur un ble del teu cabellva dir-me que l'hi havies donatla nit que vas decidir fer netSincerament, L. CohenIt's four in the morning, the end of DecemberI'm writing you now just to see if you're betterNew York is cold, but I like where I'm livingThere's music on Clinton Street all through the eveningI hear that you're building your little housedeep in the desertYou're living for nothing now,I hope you're keeping some kind of recordYes, and Jane came by with a lock of your hairShe said that you gave it to herThat night that you planned to go clearDid you ever go clear?Ah, the last time we saw youyou looked so much olderYour famous blue raincoat was torn at the shoulderYou'd been to the station to meet every train, andYou came home without Lili MarleneAnd you treated my woman to a flake of your lifeAnd when she came back she was nobody's wifeWell I see you there with the rose in your teethOne more thin gypsy thiefWell, I see Jane's awakeShe sends her regardsAnd what can I tell you my brother, my killerWhat can I possibly say?I guess that I miss you, I guess I forgive youI'm glad you stood in my wayIf you ever come by here, for Jane or for meWell, your enemy is sleeping, and his woman is freeYes, and thanks, for the trouble you took from her eyesI thought it was there for good so I never triedAnd Jane came by with a lock of your hairShe said that you gave it to herThat night that you planned to go clearSincerely, L. Cohen