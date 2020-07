En Roc tot just ha arribat a la vida,no s'imagina quina una ha organitzat.Al seu voltant tot ha canviat de midapassant pel prisma d'uns ulls enamorats.El pare que se'l mira i al·lucinano és cap joguina, que és viu i és de veritat.Quan està sol amb ell, que ningú el mira,és quan barrina, qui sap si l'entendrà.A tu, petit vailet,t'ensenyaré més del que he après,li diu cantant: "Ooo, aaa".Trepitja fort, Roc, siguesmés valent del que he estat jo,dibuixa'ls-hi un somriureque ningú et podrà dir no.Cavalcaràs la vidacom un cavall de cartró.Trepitja fort, Roc,trepitja fort.En Roc és fort com el seu nom indica,no hi ha una fita on no hi pugui arribar.La mare l'ha portat a la piscina,ja la domina molt millor que en Tarzan.A tu, petit vailet,t'ensenyaré més del que he après,li diu cantant: "uoo, aaa".Trepitja fort, Roc, siguesmés valent del que he estat jo,dibuixa'ls-hi un somriureque ningú et podrà dir no.Cavalcaràs la vidacom un cavall de cartró.Trepitja fort, Roc,trepitja fort.El teu vehicleés un cotxet sense retrocés.Sempre endavant: "uoo, aaa".Trepitja fort, Roc, siguesmés valent del que he estat jo,dibuixa'ls-hi un somriureque ningú et podrà dir no.Cavalcaràs la vidacom un cavall de cartó.Trepitja fort, Roc,no tinguis por.Trepitja fort, Roc, siguestot allò que vulguis ser,serà advocat, artistao potser seràs bomber.Doblegaràs la vidacom un vaixell de paper.Trepitja fort, Roc,trepitja fort.