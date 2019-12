Cançó a Mahalta

Foto: Kai C. Schwarzer

El poeta i metge Màrius Torres va néixer a Lleida el 30 d'agost del 1910 i va morir a Sant Quirze Safaja el 29 de desembre del 1942. Tenia trenta-dos anys i una tuberculosi que arrossegava des dels vint-i-cinc. Durant els set anys que va passar al sanatori la poesia va ser la seva activitat primordial. Abans, ell mateix es definia com "un metge que fa versos". El recordem amb un poema seu musicat per Lluís Llach.Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.Fem el mateix camí sota els mateixos cels.No podem acostar les nostres vides calmes:entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.En els meandres grocs de lliris, verds de pau,sento, com si em seguís, el teu batec suaui escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,de la font a la mar —la nostra pàtria antiga—.