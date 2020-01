Com dues gotes d'aigua

Foto: Ulric Collette

En un cantó hi ha l'àvia, a l'altre, la neta. Però ben bé podria ser la mateixa persona retratada en diferents moments de la seva vida. El fotògraf Ulric Collette , amb el projecte Genetics Are Awesome , ha unit pares, fills, germans i avis per mostrar les semblances genètiques que comparteixen.Les germanes Maxim (16 anys) i Juliette (13 anys).Les germanes Élodie (24 anys) i Audrey (30 anys).El fill, Renaud (17 anys) i la mare, Madineg (41 anys).Els germans Éric (39 anys) i Dany (31 anys).El pare, Denis (53 anys), i el fill, William (28 anys).La filla, Marie-Pier (19 anys), i la mare, N'sira (49 anys).Les germanes Anne-Sophie (19 anys) i Pascale (16 anys).El pare, Claude, (54 anys) i el fill, Benoit (23 anys).Els germans Loyd (30 anys) i Jean-Philippe (27 anys).La filla, Marilène (35 anys), i la mare, Réjeanne (64 anys).Els germans Geneviève (33 anys) i Jean-Michel (30 anys).La mare, Júlia (61 anys), i la filla, Amélie (33 anys).Els germans Christophe (30 anys) i Ulric (29 anys).L'àvia, Ginette (61 anys), i la neta, Ismaëlle (12 anys).