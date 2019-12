Foto: Facebook: Cris Juanico

Peuades damunt s'arena.Si vens, em trobaràsballant de puntesdamunt d'aquesta rocai tu per jo et tornaràs loca.Viatjarem amb un cavall alataquest vespre silencióscap a racons inexplicables,deserts, salvatges.Esperarem sa nit.Vaig anar a trobar camins de foc.Me'n tornaria a anarmés enfora que mai.No tinc por de somiarque em perdré pes camío que no tornaré mai més.Jo no sé de quina banda bufarà.Sa sínia perd aigoi sempre amb es peus banyats.Tenim pedres entre ses ungles,ben pops i despuatscom a dues gotes d'aigoa ses cales del Pilar.Te cantaré as capvespre,t'estimaré a sa matinada,te donaré fruiti te menjaré a besades.No tinc por de somiarque em perdré pes camío que no tornaré mai més.Jo no sé de quina banda bufarà.Sa sínia perd aigoi sempre amb es peus banyats.Tenim pedres entre ses ungles,ben pops i despuatscom a dues gotes d'aigoa ses cales del Pilar.Si vens, si vens, em trobaràsballant de puntesdamunt d'aquesta rocadamunt d'aquesta rocadamunt d'aquesta rocadamunt d'aquesta roca.