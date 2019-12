L'hymne à l'amour

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrerEt la terre peut bien s'écroulerPeu m'importe si tu m'aimesJe me fous du monde entierTant qu'l'amour inond'ra mes matinsTant que mon corps frémira sous tes mainsPeu m'importe les problèmesMon amour puisque tu m'aimesJ'irais jusqu'au bout du mondeJe me ferais teindre en blondeSi tu me le demandaisJ'irais décrocher la luneJ'irais voler la fortuneSi tu me le demandaisJe renierais ma patrieJe renierais mes amisSi tu me le demandaisOn peut bien rire de moiJe ferais n'importe quoiSi tu me le demandaisSi un jour la vie t'arrache à moiSi tu meurs que tu sois loin de moiPeu m'importe si tu m'aimesCar moi je mourrais aussiNous aurons pour nous l'éternitéDans le bleu de toute l'immensitéDans le ciel plus de problèmesMon amour crois-tu qu'on s'aimeDieu réunit ceux qui s'aiment