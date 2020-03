Quin plor més gran que duca dins del meu poc cos,quin raig de foc que sentoa dintre meu.Que fort que bufa el ventaquesta nit suau,quines coses més estranyesque passen prop de mi.Què passa aquí? On soc?Que tinc regust de res?Vaig i anem passant,anem i vaig passant,vaig i anem compartintsense cap novetat,poc a poc els minuts,poc a poquet l’hivern,tots passant un camíhavent-ne tants i tantsi tantes coses mésque neixen cada instanta la vida.Espero tant de tuque esperant moro amb tu.Mil trencaments de viure,mils i mils d’enemics,tot contra tota vida,cops amagats,muntanyes de paranys,enganys i més enganys,paraules sense lletra,imatges sense vida,i una arma prop la mà,per al que passi demà.Espero tant i tant de tu,que no mato el meu cos,segueixo amb tots.Un pensament peròper aquells que estaranjunts a tots i tots junts,per aquells que ara estantan lluny però tan a prop,tant a dins de nosaltres,aquells que fan possiblel’esperança de viuremorint a cada instant,un dia qualsevolserà la vida i tots.Per tant i tantes coses mésseguim. Us esperem.Canto a la vida plena,des de la vida buida.Tanco els ulls, baixo el cap,la sang em puja al cap,i el cor em diu que sí,i el cervell em diu que sí,i en tot en mi és un sí,que mai no acabarà,canto a la vida, sí.