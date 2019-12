El disc Agost va sortir just quan el país bullia d'indignació amb la intervenció espanyola en la guerra d'Iraq. Les cassolades i les manifestacions omplien els carrers de ràbia i confrontació, i els carrers grisos et saludaven amb balcons folrats de banderes que demanaven aturar la guerra.Com de costum, qui portava la veu cantant al carrer eren els adolescents. Les vagues i les concentracions tornaven a posar en evidència aquest retrat absurd, interessat i mandrós d'una joventut apàtica i aburgesada. Un dia, sortint de Barcelona de camí a casa, ens vam trobar tallats per una manifestació d'estudiants. Venien de la zona universitària, Diagonal avall en direcció contrària ala nostra, i quan ens els vam creuar, mig mosques perquè fèiem tard a casa, el que vam veure ens va eixamplar el cor. Eren molts, moltíssims, i estaven emprenyats, sí, però ho estaven d'una manera vital, lúdica, apassionada i sorollosa. Entremig d'ells, un dels que portava la veu cantant ens va mirar amb un posat desafiador. I en aquell moment vaig pensar que es diria Pau.Pau treballa i estudia,repassa apunts i llibressota el taulell mig d'amagat,d'una petita oficinaon es guanya la vidaamb un contracte temporal.Pau comparteix la neveraamb dos companys de feinai un marroquí mig il·legal,i a l'habitació somiaamb una gironinaque viu al bloc que hi ha al davant.Pau és com la resta,quan beu molt molestaa les cambreres dels locals.Però al mateix temps es mou,vol canviar el món.Pau no espera des de la trinxera,Pau té clar que no vol renunciar.Pau no espera resignat al terra,Pau demà tornarà a començar.Pau té proves cada diade la pornografia que escapael món neoliberal.Pau hi ha cops que desesperaperò sap que no hi ha trevaen un combat tan desigual.Pau no és cap heroi,no té vocacióde ser carn de santoral.Però per dormir tranquilha de seguir.Pau no espera des de la trinxera,Pau té clar que no vol renunciar,Pau no es queda resignat al terra,Pau demà tornarà a començar.© Lluís Gavaldà, 2017© Bridge, 2017