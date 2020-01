El camí cap a l'orgasme

Foto: Marcos Alberti

La sexualitat continua sent un tabú a moltes societats i l'orgasme femení, encara més. "Esperem que tothom que vegi aquest projecte se senti més confiat amb el seu cos i amb la seva sexualitat". Ho explica Marcos Alberti que, a través del seu O-project , pretén normalitzar el plaer femení.És així com fotografia les expressions facials de dones de diferents nacionalitats abans, durant i després de l'orgasme. "Les dones mereixen tenir el control de la seva sexualitat, sense que importi d'on són. Han de poder ser lliures per empoderar-se a través de la sexualitat".