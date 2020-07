Paul Valéry: el futur ja no és el que era

Foto: Studio Harcourt, 1938

Paul Valéry va néixer el 30 d'octubre del 1871 a Seta i va morir el 20 de juliol del 1945 a París. Recordem el poeta francès llegint-ne 14 reflexions.És necessari, sempre, respectar i honrar les dificultats que es presenten. Una dificultat és una llum. Una dificultat invencible és un sol.El problema dels nostres temps és que el futur ja no és el que era.La violència és sempre un acte de debilitat i generalment la fan els que se senten perduts.L'educació profunda consisteix a desfer i refer l'educació primera.Hem de ser lleugers com un ocell, i no com una ploma.Quan algú et llepi la sola de les sabates, col·loca-li el peu damunt abans que comenci a mossegar-te.El que no s'assembla a res no existeix.El més profund de l'home és la pell.La política és l'art d'impedir que la gent s'interposi en el que li afecta.La guerra és una massacre entre persones que no es coneixen, pel profit de persones que sí que es coneixen però que no es massacren.Tot home porta a dins un dictador i un anarquista.Quan aconseguim el nostre objectiu ens pensem que el camí ha estat bo.Allò que ha estat cregut per tots sempre i a tot arreu té totes les possibilitats de ser fals.Les obres no s'acaben, s'abandonen.