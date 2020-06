tramuntàrem la carena

Joan Oliver (Pere Quart) va néixer a Sabadell el 29 de novembre del 1899 i va morir a Barcelona el 18 de juny de 1986. Va escriure el poema Corrandes d'exili l'any 1947 quan estava exiliat a Xile.Una nit de lluna plenalentament, sense dir re.Si la lluna feia el pletambé el féu la nostra pena.L’estimada m’acompanyade pell bruna i aire greu(com una marededéuque han trobat a la muntanya).Perquè ens perdoni la guerra,que l’ensagna, que l’esguerra,abans de passar la ratlla,m’ajec i beso la terrai l’acarono amb l’espatlla.A Catalunya deixíel dia de ma partidamitja vida condormida;l’altra meitat vingué amb miper no deixar-me sens vida.Avui en terres de Françai demà més lluny potser,no em moriré d’enyorançaans d’enyorança viuré.En ma terra del Vallèstres turons fan una serra,quatre pins un bosc espès,cinc quarteres massa terra."Com el Vallès no hi ha res".Que els pins cenyeixin la cala,l’ermita dalt del pujol;i a la platja un tenderolque bategui com una ala.Una esperança desfeta,una recança infinita.I una pàtria tan petitaque la somio completa.